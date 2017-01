Buffarini se impressiona com intensidade dos treinos de Ceni

Elogios ao professor

Passados cinco dias de pré-temporada, uma palavra já foi escolhida pelos jogadores do São Paulo para definir o trabalho do técnico Rogério Ceni: intensidade. Prova disso foi a análise feita pelo lateral Julio Buffarini em entrevista coletiva na cidade de Bradenton, nos Estados Unidos.

— Todos sabemos o que ele representa para o clube. E é muito bom para o jogador ter no comando um treinador que sabe manejar o elenco e falar com o atleta. As atividades são intensas e acredito que estamos no caminho certo para chegar bem nas competições que teremos pela frente — exaltou.



O argentino é uma das peças que mais tem agradado a Ceni, desde o fim do ano passado. Uma das razões é a versatilidade de quem é lateral-direito, mas foi volante, ponta e até lateral-esquerdo no San Lorenzo A experiência na esquerda foi repetida nos 5 a 0 sobre o Santa Cruz no encerramento do Campeonato Brasileiro de 2016 e deixou Buffarini com moral.



— Todos querem buscar um espaço na equipe titular. Caberá ao treinador observar e depois escolher as peças para a partida. Posso dizer que começo o ano bastante motivado para ajudar o São Paulo — projetou.



Buffa fez 17 partidas pelo Tricolor na temporada passada, após estrear na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG no primeiro turno do Brasileirão. A pedido do agora treinador da Argentina, Edgardo Bauza, o Tricolor pagou pouco mais de R$ 6 milhões pelo defensor de 28 anos.



