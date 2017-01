Buscando vaga nos playoffs, Bento encara o São Bernardo em São Paulo

Superliga

Começa em São Bernardo do Campo a sequencia de quatro partidas longe do torcedor para o Bento. O time de Serra Gaúcha enfrentará São Bernardo, Montes Claros, Sesi-SP e Taubaté nas próximas rodadas da principal competição de voleibol do Brasil. O primeiro desafio será no próximo sábado, dia 14 de Janeiro, às 11h. A partida, válida pela segunda rodada do returno, ocorre no Ginásio Abid Moisés Dib.

O Bento a chega ao confronto após vencer a primeira partida do returno, por 3x2, contra o Minas Tênis Clube e reencontrar o caminho das vitórias na competição. Já o time paulista vem de resultado negativo contra o Cruzeiro. No primeiro turno, jogando na Serra, a equipe de Bento Gonçalves venceu o São Bernardo por 3x1.

– Precisamos manter o padrão que tivemos contra o Minas Tênis Clube, Foi uma vitória suada e de muita determinação do grupo. Contra o São Bernardo será mais um jogo duro. É um time que estamos brigando de igual para igual. É um jogo de vida ou morte – declarou o técnico do Bento, Paulão.

A equipe de Bento Gonçalves está com 14 pontos na tabela da Superliga e no momento ocupa a nona colocação na competição. O Adversário, com nove, é o décimo.

Serviço: São Bernardo x Bento

Data: 14 de janeiro de 2017

Horário: 11h

Local: Ginásio Abid Moisés Dib

*ZHESPORTES