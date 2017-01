Camarões vence Guiné-Bissau e assume liderança do Grupo A

Copa Africana

Camarões conquistou sua primeira vitória na Copa Africana de Nações nesta quarta-feira. Os Leões Indomáveis bateram Guiné-Bissau por 2 a 1 no Stade d'Angondjé, em Libreville. Com esse resultado, os camaroneses assumem a liderança do Grupo A. Os três jogos que já haviam sido disputados na chave acabaram empatados em 1 a 1 e, por isso, a equipe fica na ponta com quatro pontos. Gabão, anfritrião do torneio, e Burkina Faso vêm depois, com dois.

Aos 13min da primeira etapa, Piqueti carregou a bola desde o campo de defesa, apostando na velocidade, e passou por toda a defesa de Camarões para fazer 1 a 0 para os bissauenses, única seleção a estrear na CAN 2017.

No segundo tempo, Sebastien Siani deixou tudo igual. O camaronês recebeu fora da área e fez o primeiro do seu time. Aos 34, Michael Ngadeu-Ngadjui recebeu passe da direita e mandou um chutaço de fora da área, virando para Camarões.

Na próxima rodada, a última da fase de grupos, Camarões encara o anfitrião Gabão, às 17h (de Brasília), domingo. Já Guiné-Bissau pega Burkina Faso, no mesmo dia e horário.

