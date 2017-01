Campeã peso galo, Amanda Nunes pede disputa de cinturão dos penas

Para fazer história

O estilo de Conor McGregor começa a fazer escola no UFC. O irlandês, que foi campeão dos pesos pena e leve de maneira simultânea — até ser destituído do primeiro cinturão — motivou Amanda Nunes, atual campeã peso galo feminino, a pedir uma disputa de título no peso pena.

— Estou pronta para fazer história no MMA feminino. Eu quero a vencedora. Vamos fazer história no mundo, quero lutar com quem ganhar — escreveu a brasileira, em referência à luta entre Holly Holm e Germaine de Randamie, que lutam no UFC 208, em 11 de fevereiro, pelo cinturão inaugural da categoria.



Leia mais:

Anderson Silva volta ao octógono no UFC 208, no Brooklyn

Caju Freitas: os três maiores nomes da história do octógono

UFC confirma luta entre Khabib e Ferguson por cinturão interino dos leves

Holm, que já foi campeã do peso galo, pode ser a primeira mulher a conquistar o cinturão em duas categorias diferentes no UFC — algo que, entre os homens, Randy Couture e B.J. Penn também já fizeram.

Mas o feito de Amanda Nunes, se tiver sua vontade realizada, seria igual apenas ao de McGregor — deter dois títulos ao mesmo tempo.