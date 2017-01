Campeão de duplas em 2016, Soares cai na estreia do Aberto da Austrália

A sorte mudou

O brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray fecharam 2016 no topo do ranking de duplas da ATP

Campeões do Aberto da Austrália, o brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray foram surpreendidos logo na estreia no primeiro Grand Slam do ano.

Nesta quinta-feira, a dupla foi eliminada pelos americanos Sam Querrey e Donald Young. Cabeças de chave número 2, Soares e Murray foram derrotados por 6/3 e 7/6(5), depois de uma hora e 15 minutos de jogo.



Restaram apenas dois brasileiros na chave de duplas em Melbourne. Ex-número 1 do ranking individual de duplas, o mineiro Marcelo Melo estreou com vitória a nova parceria com polonês Lukasz Kubot. Eles venceram os suecos Johan Brunstrom e Andreas Siljestrom por 7/5, 4/6 e 6/4.



Na segunda rodada, Melo e Kubot terão pela frente o norte-americano Nicholas Monroe e o neozelandês Artem Sitak.

O gaúcho Marcelo Demoliner, 28 anos, é o outro brasileiro ainda com chance no torneio. Jogando com o neozelandês Marcus Daniell, Demoliner superou a parceria formada pelo argentino Gullermo Duran e o português João Sousa por 2 sets a 0, parciais de 7/6(2) e 6/4. Na segunda rodada, a dupla enfrenta Raven Klaasen (AFS) e Rajeev Ram (EUA).

