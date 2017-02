Campeonato Juvenil reunirá tenistas de 45 países em Porto Alegre

Tênis na Capital

A 34ª edição do Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre, apresentado por Gerdau e Itaú, reunirá tenistas de 45 países, de acordo com as listas de inscrições da Federação Internacional de Tênis (ITF, sigla em inglês) e da Confederação Sul-Americana de Tênis (Cosat). Os jogos acontecerão no período de 10 a 19 de fevereiro. A categoria dos 18 anos, que vale pontos para o ranking mundial da ITF, será disputada na Associação Leopoldina Juvenil. As partidas dos 16 anos e dos 14 anos, que pontuam para o circuito sul-americano, e também dos 12 anos, que valem para o ranking brasileiro, ocorrerão na Sogipa. A garotada do Tennis Kids, dos 8 aos 11 anos de idade, jogará no Juvenil, nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro.

Além dos tenistas do Brasil, estarão nas quadras dos tradicionais clubes porto-alegrenses atletas da África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bolívia, Bulgária, Canadá, Cazaquistão, Chile, Colômbia, Dinamarca, Equador, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Geórgia, Hungria, Índia, Israel, Itália, Japão, Letônia, Malta, México, Paraguai, Peru, Polônia, Portugal, República Checa, República Dominicana, Romênia, Rússia, Sérvia, Suécia, Suíça, Taipei, Turquia, Tunísia, Uruguai e Venezuela. Cerca de mil tenistas disputarão as chaves do qualifying e as chaves principais, em simples e em duplas.

Vice-campeão de melbourne



Entre os destaques inscritos para disputar o título do Campeonato Internacional Juvenil de Porto Alegre está o israelense Yshai Oliel, que no último fim de semana, em Melbourne, comemorou a conquista do vice-campeonato juvenil do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada. Oliel, 17 anos, chega ao torneio gaúcho como segundo cabeça de chave. No ano passado, alcançou as quartas de final da competição em simples. Também estão na lista dos favoritos o japonês Yuta Shimizu, o argentino Tomas Etcheverry e os norte-americanos Vasil Kirkov, Sam Riffice e Oliver Crawford. Gabriel Decamps, Thiago Wild, João Reis da Silva e Mateus Alves.

Torneio de destaque

O Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre está entre os nove torneios mais importantes do calendário mundial juvenil, figurando ao lado dos quatro Grand Slam - Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e Aberto dos Estados Unidos. Muitos dos tenistas que se destacam no circuito mundial profissional, já deixaram sua marca no evento. Entre esses estão o brasileiro Guga Kuerten, os argentinos David Nalbandian e Juan Martin Del Potro, o francês Jo Wilfried Tsonga, o norte-americano Andy Roddick, o chileno Fernando Gonzalez, a sérvia Ana Ivanovic, a eslovena Katarina Srebotnik, a russa Svetlana Kuznetsova, a ucraniana Kateryna Bondarenko e a canadense Eugenie Bouchard.

