Campeonato Mundial de Judô de 2018 será realizado em Baku, no Azerbaijão

A Federação Internacional de Judô (FIJ) confirmou a cidade de Baku, capital do Azerbaijão, como sede do Campeonato Mundial de Judô de 2018. O anúncio foi feito pelo presidente da FIJ, Marius Vizer, durante seu discurso no Seminário Internacional de Arbitragem, que aconteceu neste final de semana, também em Baku.



A capital azeri já realiza anualmente uma das etapas de Grand Slam do Circuito Mundial da FIJ, além de ter sediado a última edição dos Jogos Europeus, em 2015. Para sediar o Mundial de Judô de 2018, Baku concorreu com cidades de peso como Paris e Cazan, além do Cairo e Houston.

É a primeira vez que o Campeonato Mundial de Judô será realizado no Azerbaijão.

Neste ano, a competição acontecerá em Budapeste, na Hungria, e em 2019 será a vez de Tóquio, também sede dos Jogos Olímpicos de 2020, receber o Mundial.

