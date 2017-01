Campinas e Juiz de Fora fazem o primeiro jogo da Superliga masculina de vôlei em 2017

Voltou

Acabou o descanso. Depois da pausa para as festas de fim de ano, a Superliga masculina de vôlei 2016/2017 está de volta com seis jogos neste sábado. Rodada completa que terá início com o confronto entre Campinas e Juiz de Fora, às 14h10, no ginásio do Taquaral, em Campinas (SP), com transmissão ao vivo da RedeTV. A partida será válida pela primeira rodada do returno da competição.

As equipes chegam para este jogo coladas na tabela. O Campinas encerrou o turno na quinta colocação, com 22 pontos, enquanto o Juiz de Fora foi o sexto, com 16. Os times buscam três importantes pontos para começar bem o segundo turno.

Para conseguir a vitória, o time paulista conta com a força do seu ataque. O ponteiro Diogo e o oposto Rivaldo aparecem como quinto e sexto maiores pontuadores da Superliga desta edição – com 151 pontos cada um. Para esta partida, o experiente Rivaldo destaca a qualidade do adversário.

– Tivemos um jogo duro no primeiro turno, na casa deles, e agora não será diferente. Estamos retornando de uma parada muito boa neste final de ano. Descansamos, nos recuperamos, mas agora é hora de voltar com tudo. O Juiz de Vôlei é um time jovem, que vem surpreendendo muita gente. Por isso, temos que ter cuidado, ser pacientes e aproveitar bem o mando de quadra – afirmou Rivaldo.

Quando o assunto é pontuador, o Juiz de Fora é destaque absoluto. O oposto Renan é o líder dessa lista, com 215 pontos marcados até agora – 22 a mais do que o segundo colocado, Wallace, do Funvic Taubaté. Para começar bem o segundo turno, o jogador conta com uma boa atuação depois do período de treinos.

– Vai ser nosso primeiro jogo deste ano, depois de uma folga muito bem vinda. Tivemos um primeiro turno cansativo, mas conseguimos fazer um ótimo resultado. E agora já estamos preparados para voltar a jogar. O Campinas tem uma boa equipe e temos que dar o nosso melhor, começar bem logo no início dos sets e sempre pensar muito nas nossas ações – disse Renan.

*ZHESPORTES