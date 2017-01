Canoas é o único time com dois jogadores entre os melhores do primeiro turno da Superliga

Vôlei

O Canoas é único time na Superliga masculina de vôlei com dois representantes na seleção dos melhores do primeiro turno da competição. A lista é baseada nas estatísticas oficiais da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) e foi divulgada nesta segunda-feira, no site da entidade.

Ialisson (ao centro) foi o melhor central do primeiro turno da Superliga ao lado de Maurício Souza, do Campinas Foto: Fernando Potrick / Gama / Divulgação

O líbero gaúcho Thales, líder em defesas da competição, e o central Ialisson, terceiro melhor em bloqueios, são os destaques do clube gaúcho nas suas posições. Completam a lista o levantador William, do Cruzeiro, o oposto Wallace, do Taubaté, o central Maurício Souza, do Campinas, e os ponteiros Bob, do Montes Claros, e Douglas Souza, do Sesi-SP.

A seleção do primeiro turno no feminino ficou com a levantadora Macris, a oposto Paula, as centrais Carol e Roberta, as ponteiras Tandara e Thaís e a líbero Léia.

Após a pausa para as festas de fim de ano, a Superliga masculina terá seus próximos jogos realizados no próximo sábado. Às 20h, com transmissão do SporTV, O Canoas, sétimo na tabela, recebe o Montes Claros. No mesmo horário, o Bento, nono colocado, encara o Minas Tênis na Serra Gaúcha.

