Canoas recebe Montes Claros em duelo dos maiores pontuadores da Superliga

Vôlei

A primeira rodada do returno da Superliga masculina de vôlei 2016/2017 será completa neste sábado, no primeiro dia de jogos do ano. Entre eles, um duelo promete agitar o ranking de maiores pontuadores da competição.

Canoas e Montes Claros se enfrentam às 20h, no ginásio La Salle, em Canoas, com dois dos quatro maiores pontuadores em quadra na partida que terá transmissão ao vivo do canal SporTV.

Leia mais:

Bento faz confronto direto contra o Minas Tênis Clube na abertura do returno da Superliga

Canoas estreia contra Cruzeiro na Copa do Brasil de vôlei

Canoas é o único time com dois jogadores entre os melhores do primeiro turno da Superliga



O oposto Luan Weber, da equipe mineira, é o terceiro colocado na estatística dos que mais pontuaram até agora na Superliga masculina, com 181 pontos. O ponteiro Gabriel, do time gaúcho, aparece em quarto, com 164 marcados até agora. A disputa pessoal é descartada pelos dois, que garantem que o mais importante é colaborar com os times.

– É claro que sempre quero ter bons números e é legal estar entre os maiores pontuadores do torneio, mas não há competição neste sentido. Eu busco o melhor coletivo e quero fazer o melhor para conseguir a vitória. Se eu fizer apenas dois pontos no jogo inteiro, mas ajudar minha equipe na vitória vou ficar feliz da mesma forma – afirmou Gabriel.

Luan faz elegios ao ponteiro do Canoas e segue a mesma linha de raciocínio:

– O Gabriel é um garoto novo, que vem mostrando seu trabalho e suas qualidades. Creio que esteja fazendo bem o seu papel, mas é claro que o Montes Claros vai entrar pensando apenas na vitória. O meu objetivo é ajudar a equipe a vencer. Pontuar bem ajuda neste sentido, de contribuir para a vitória da minha equipe – garantiu Luan.

*ZHESPORTES