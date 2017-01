Carlos Alberto é anunciado pelo Atlético-PR

Reforço

O meia Carlos Alberto é o novo reforço do Atlético-PR. O jogador de 32 anos estava no Figueirense e foi anunciado oficialmente pelos paranaenses nesta sexta-feira.



Na Arena da Baixada, Carlos Alberto usará a camisa número 19. A principal competição pelo clube será a Copa Libertadores, que já disputou em quatro ocasiões.



O meia tem uma extensa de lista de clubes no currículo. A principal conquista do jogador foi a Liga dos Campeões, durante a passagem pelo Porto, na temporada 2003/2004.



