Carlos de la Rocha: não há gangorra. Há gestão ou falta dela

De Fora da Área

O termo gangorra é recorrente nos debates entre torcedores da dupla Gre-Nal. No imaginário das torcidas, há o entendimento de que, para um clube estar bem, o outro precisa estar mal. Ninguém costuma explicar como a gangorra funciona, apenas que ela existe para regular os períodos de glória e tristeza de Grêmio e Inter.

Eu não acredito nessa teoria. O sucesso de um e o fracasso de outro não são uma coincidência. São fruto daquilo que uma gestão plantou durante seus anos de trabalho. Há vários exemplos da influência de boas e más administrações ao longo da história da Dupla: a atrapalhada gestão de José Azmuz, que desfez o vitorioso Inter tricampeão brasileiro (o mesmo dirigente conquistou a Copa do Brasil em 1992), os competentes mandatos de Fábio Koff, o desenfreado gasto de José Alberto Guerreiro na furada parceria com a ISL, a desastrosa passagem de Flávio Obino, a reorganização financeira de Fernando Miranda, continuada por Fernando Carvalho.

Desde o ano passado, novos exemplos apareceram. O Grêmio de Romildo Bolzan Júnior tinha como objetivo reduzir despesas e gastar com consciência para retomar a capacidade de investimento do clube. A torcida criticou. Ficou com medo. Os gremistas teriam paciência para essa nova política?

O jejum de grandes conquistas não permitia tanta tolerância. Porém, dois anos depois, o Tricolor se tornou campeão da Copa do Brasil, com futebol sólido e a mesma base do time da temporada passada.

Ao mesmo tempo em que o Grêmio se organizou, o Inter se bagunçou.

Com Vitorio Piffero, os colorados viram uma série de decisões equivocadas em contratações e dispensas de jogadores e treinadores. A leitura errada dos fatos colocou o time na Série B, apenas seis anos depois da conquista da segunda Libertadores.

Não estou aqui para endeusar Romildo Bolzan e demonizar Vitorio Piffero. Ambos tiveram acertos e erros.

Mas no saldo deste biênio, o Grêmio sai na frente, com título. O Inter, atrás, com rebaixamento.

É por isso que não acredito na frase "a gangorra virou" e, sim, em gestão.

