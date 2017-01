Cassiano desconhece interesse do Brasil-Pel: "Soube por amigos"

Mercado da Bola

O Brasil-Pel está de olho no mercado, pois precisa remontar o elenco para a disputa da Série B de 2017. Com a saída de alguns atletas, o Xavante busca um atacante que possa ser titular. Heliardo, que estava praticamente acertado, acabou recebendo uma proposta de Portugal de última hora. O nome da vez é Cassiano, que pertence ao Internacional, mas que esteve emprestado ao Goiás no ano passado.

Leia mais:

Sem Heliardo, Brasil de Pelotas vai atrás de Cassiano do Inter

Os destaques da estreia do Inter na Copa São Paulo

– Fiquei sabendo do interesse hoje pela manhã. Os meus amigos começaram a me ligar e me parabenizar pelo acerto, mas para mim não chegou nada. Eu ainda sou jogador do Inter e vou me reapresentar com o grupo. Por enquanto, o meu empresário (Jorge Machado) ainda não me apresentou nenhuma proposta e eu sou jogador do Inter – disse o atacante em entrevista à Rádio Gaúcha.

O jogador de 27 anos tem contrato até o final do ano com o Colorado. Cassiano fez 20 jogos e marcou dois gols pelo Goiás, time que defendeu em 2016.Sobre o Xavante, elogios à equipe treinada por Rogério Zimmermann que foi adversária do Goiás na Série B.

– Eu acompanhei o Brasil de Pelotas de longe. Foi muito difícil jogar contra eles. Lá no Goiás nós não conseguimos vencer eles, empatamos um jogo e perdemos o outro. Para quem nunca tinha jogado a Série B, o Brasil fez uma bela campanha. Tenho certeza que eles podem almejar algo a mais neste ano – falou.