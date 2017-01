CBB anuncia chapas que disputarão eleições presidenciais

Basquete

Suspensa desde novembro de 2016, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) divulgou, nesta quinta-feira, as duas chapas que irão concorrer à presidência da entidade. A Chapa Bola na Cesta, Brasil e a Chapa Transparência disputam, em março, três anos de mandato, iniciando ainda em 2017.

Os interessados tinham até o dia 30 de dezembro do ano passado demonstrar interesse na eleição. A Chapa Bola na Cesta, Brasil é liderada por Amarildi Ramo da Rosa (presidente) e Ênio Rogério Leite Guimarães (vice), já a Chapa Transparência conta com Guy Peixoto (presidente) e Manoel Castro (vice).



Amarildo é o atual presidente da Federação Paraense e tem o apoio de 16 presidentes e da da Associação Nacional dos Atletas (liderada por Guilherme Giovanonni). O candidato participou da carta enviada à Federação Internacional de Basquete (Fiba), explicando quais mudanças poderiam ser feitas sem a necessidade de intervenção da organização internacional na CBB.



Guy Peixoto tem 55 anos e já defendeu a Seleção Brasileira, sendo considerado o maior nome da modalidade no Pará e atualmente é empresário.



A CBB encontra-se em situação complicada. Suspensa até 28 de janeiro, a entidade está impedida de participar de competições internacionais organizadas pela Fiba.



*LANCEPRESS