Cecilio Domínguez se aproxima de acerto com América do México

De saída

Destaque do Cerro Porteño na Copa Sul-Americana, o atacante Cecilio Domínguez está muito próximo de fechar acordo com o América, do México. Além do time da Liga MX, Flamengo e a MLS estão interessados em contar com o atacante paraguaio para a temporada de 2017. O Grêmio também buscou informações sobre o jogador no final de 2016, mas o preço pedido inviabilizou qualquer negociação.

O jogador tem 50% do passe vinculado ao Cerro e os outros 50% pertencentes ao Sol de América, do Paraguai. O time mexicano já acertou a compra dos 100% com os dois clubes paraguaios e agora tenta acertar o salário com o atleta.

Leia mais

Após imbróglio com Ponte Preta, promessa acerta saída para o Napoli

Tévez declara amor ao Boca em vídeo de despedida para o clube

Grávida, viúva de jogador da Chapecoense faz carta em nome do filho: "Te amo papai"



De acordo com informações apuradas pela equipe do portal Medio Tiempo, existe uma diferença salarial de US$ 20 mil do que o jogador pede e o clube oferece.

As negociações continuaram durante a manhã e começo de tarde desta sexta-feira e até o sábado deve ter um desfecho feliz para os mexicanos.

Caso Cecilio Domínguez não acerte com o América, o favorito para contar com o futebol do paraguaio é um clube da MLS, que ofereceu uma boa quantia de dinheiro para o jogador.

*LANCEPRESS