Celta de Vigo supera o Málaga pelo Campeonato Espanhol 

3 a 1

Após três rodadas sem vencer, o Celta de Vigo derrotou o Málaga por 3 a 1 no Balaídos. Com o resultado, chegou ao nono lugar com 24 pontos na tabela de classificação do Campeonato Espanhol.

Aspas, aos sete minutos, abriu o placar para os donos da casa. Aos 14 e aos 27 minutos da etapa final, Wass e Fontàs, respectivamente, ampliaram. Estava ganho. O gol contra de Wass, aos 41, não mudou o panorama da partida.

No próximo domingo, o Celta de Vigo recebe o Alavés. O Málaga, que é 13º colocado com 21 pontos, enfrenta em casa o Real Sociedad.

