Celta e Eibar vencem e encaminham classificação na Copa do Rei 

Para as quartas de final

O Celta de Vigo e o Eibar deixaram bem encaminhadas suas classificações às quartas de final da Copa do Rei, ao derrotar fora de casa nesta terça-feira Valencia (4-1) e Osasuna (3-0), respectivamente.

O Celta aproveitou a situação de crise institucional que vive o Valencia para praticamente selar sua classificação em apenas 20 minutos de jogo, marcando três gols. Iago Aspas, principal jogador do Celta, foi responsável por abrir o placar em cobrança de pênalti, anotando aos 3 minutos seu 11º gol nas últimas 10 partidas. Ampliaram o belga Theo Bongonda (14) e o dinamarquês Daniel Wass (19).

Leia mais:

Sagna terá de explicar polêmica no Instagram à Federação Inglesa

Zidane completa um ano de sucesso como técnico do Real Madrid

Griezmann afirma estar cansado de rumores sobre sua saída do Atlético



O Valencia, com Salvador González como técnico, após o italiano Cesare Prandelli entregar o cargo na semana passada, diminuiu o prejuízo aos 12 minutos do segundo tempo, mas o sueco John Guidetti selou a vitória do Celta a 15 minutos do apito final.

No outro duelo das oitavas de final disputado nesta terça-feira, o Eibar também se colocou em ótima situação para avançar à próxima fase, vencendo o Osasuna em Pamplona por 3 a 0, com gols de Nano (28), do português Bebé (75) e de Adrían González (90).

Fecham a rodada desta terça os confrontos entre La Coruña-Alavés e Las Palmas-Atlético de Madri, enquanto o Real Madrid enfrentará o Sevilla na quarta-feira e o Barcelona viajará a Bilbao para medir forças com o Athletic na quinta.

As partidas de volta das oitavas de final da Copa do Rei serão disputadas nos dias 10 e 12 de janeiro.

Leia outras notícias sobre futebol internacional

*AFP