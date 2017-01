Chapecoense acerta com dupla de reforços da Luverdense

Mais dois

Remontando o elenco para 2017, a Chapecoense tem mais dois reforços confirmados: o zagueiro Luiz Otávio e o meia-atacante Osman, que pertencem ao Luverdense e chegam por empréstimo de um ano. A dupla, que chega na tarde desta quinta-feira em Chapecó para a realização de exames, teve o vínculo com o clube do Mato Grosso ampliado até maio de 2019 para que pudesse ser liberada para a Chape, de acordo com o Globoesporte.com.

–Foi um pedido do Rui Costa (diretor de futebol), que me ligou e falou das dificuldades que o time está passando. Fiquei comovido, e estamos emprestando dois jogadores que são titulares do Luverdense. Nossa intenção era manter todos do grupo, mas nesse momento queremos ajudar. Eles renovaram conosco e ficam lá por um ano. Que possam ser felizes e contribuir nessa reconstrução – disse Helmute Lawisch, presidente do Luverdense.

Aos 24 anos, Luiz Otávio foi revelado pelo Bonsucesso e chegou ao Luverdense em 2015. Logo depois, se tornou titular do time. Com a mesma idade do defensor, Osman estava emprestado ao América-MG em 2016, quando foi um dos destaques da conquista do Campeonato Mineiro.

Os dois reforços de Lucas do Rio Verde se juntam a Nadson, Douglas Grolli e Rossi, apresentados pela Chapecoense na última quarta-feira. O goleiro Elias, o volante Andrei Girotto e o meia Dodô também estão a caminho de Chapecó, assim como o atacante Wellington Paulista.

