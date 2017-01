"Chegada de Oscar significa muito para o futebol chinês", diz técnico 

Aval do professor

O técnico André Villas-Boas vai comandar Oscar no Shanghai SIPG. O português, que passou por times como Porto, Chelsea, Tottenham e Zenit, afirmou que a chegada do brasileiro é um grande passo para a evolução do futebol chinês, que muitas vezes aposta em jogadores veteranos.

— O fato de Oscar ter assinado com o Shanghai significa muito para o futebol chinês. Ele é um jogador que se junta à Super Liga Chinesa aos 25 anos. Isto significa que ele está com todo seu potencial e tinha opções de ir para clubes maiores — afirmou Villas-Boas.



Oscar foi vendido pelo Chelsea ao Shanghai SIPG por 60 milhões de euros (R$ 203 milhões). Até o momento, o brasileiro é um dos destaques da janela de transferências, juntamente com seu ex-companheiro Obi Mikel e o argentino Carlos Tevez, que deixou o Boca Juniors para atuar no Shanghai Shenhua.



— O mercado chinês normalmente atrai jogadores estrelas de 27 ou 28 anos. O futebol chinês deveria ser grato por termos conseguido atraí-lo ao Shanghai.



