China vibra com aumento da Copa e fala em possibilidade de sonho

Eles gostaram

Ao contrário da Associação dos Clubes Europeus, a Federação Chinesa de Futebol está satisfeita com a decisão da Fifa em aumentar a Copa do Mundo a partir de 2026, com 48 seleções. Em entrevista ao jornal Beijing Youth Daily, Cai Zhenhua, presidente da entidade oriental, se mostrou empolgado com a possibilidade de a China em disputar um Mundial novamente – a primeira e única participação se deu em 2002.

– O Mundial de 2026 ainda está longe, mas podemos dizer que a China terá mais chances com o crescimento da competição, podendo voltar aos grandes palcos esportivos. É provável que o retorno da China ao Mundial deixe de ser apenas um sonho – disse Cai, que tem visto seu país investir pesado na chegada de jogadores e técnicos, com o intuito de popularizar o esporte.

A decisão da Fifa foi oficializada na última terça-feira. A alteração foi aprovada por unanimidade pelo Comitê Executivo. Contudo, ainda não foi informada qual será a sede de 2026 e como as novas vagas serão distribuídas pelos continentes.