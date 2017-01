Casa nova

O meia Cleiton Xavier chega amanhã para assinar com o Leão! Ele desembarca em Salvador às 12h20, almoça, e segue para o Barradão. pic.twitter.com/MWWSyMulrw — E.C. Vitória (@ECVitoria) 10 de janeiro de 2017

O meia Cleiton Xavier é o novo reforço do Vitória para 2017. O atleta, que estava no Palmeiras, foi anunciado na noite desta terça-feira pelo clube baiano, nas redes sociais.

Leia mais:

Palmeiras anuncia acordo com o zagueiro Antonio Carlos, ex-Ponte

Por Robinho, Santos oferece Arouca ao Atlético-MG

Com assédio do Exterior, Grêmio teme perder Pedro Rocha



Nesta quarta-feira, o jogador desembarca em Salvador, às 12h20min. Após, segue para o Barradão, onde fará a assinatura do contrato. A coletiva de imprensa do meia será às 15h desta quarta-feira.



Cleiton Xavier está com 33 anos.



*ZHESPORTES