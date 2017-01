Clubes assinam acordo com a Globo para a transmissão da Primeira Liga

Na TV

Os 16 clubes participantes da Primeira Liga assinaram, nesta quinta-feira, em São Paulo, o acordo de transmissão do torneio com a Globo. A divisão dos R$ 23 milhões há havia sido acordada em Assembleia realizada em Belo Horizonte, no final do ano passado, mas o documento ainda não havia sido assinado pelos participantes do torneio.

A verba pelos direitos de transmissão terá três níveis. A maior fatia do bolo ficará com o Flamengo. No grupo intermediário estão Grêmio, Inter, Cruzeiro, Atlético-MG e Fluminense. Os outros dez times ficarão com o menor valor: Brasil-Pel, Chapecoense, Criciúma, Avaí, Figueirense, Joinville, Londrina, Paraná Clube, América-MG, e Ceará.

A divisão da receita de TV motivou um racha na Liga no ano passado que culminou com a saída de Atlético-PR e Coritiba da entidade.



