Clubes farão ação conjunta para divulgar a Primeira Liga

Unidos

Os 16 clubes que vão participar da Copa da Primeira Liga deste ano realizarão uma ação conjunta para promover a 2ª edição do torneio. A iniciativa será divulgada simultaneamente nas mídias oficiais dos clubes onde cada um dos participantes escreverá uma mensagem de apoio à sua equipe. As mensagens serão publicadas pelos clubes nas redes sociais nesta quinta-feira.



Nas publicações, além da mensagem de apoio, será divulgada uma imagem com os escudos dos 16 clubes que participarão da Copa da Primeira Liga.

Os participantes do torneio deste ano são: Inter, Grêmio, Brasil-Pel, Joinville, Chapecoense, Avaí, Figueirense, Criciúma, Paraná Clube, Londrina, Flamengo, Fluminense, Atlético-MG, Cruzeiro, América-MG e Ceará.