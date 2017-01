Cody Garbrandt coloca José Aldo na lista de próximos adversários

MMA

Mal conquistou o cinturão dos galos do UFC e Cody Garbrandt já está cheio de planos para o futuro. O americano publicou em sua conta no Twitter uma lista de adversários que ele projeta em seu caminho para as próximas três lutas: TJ Dillashaw, José Aldo e Conor McGregor.



— Minha próxima lista de ocorrências, nessa ordem: TJ Dillashaw, José Aldo e Conor McGregor — publicou.



Leia mais:

Nate Diaz pede licença à Comissão Atlética para lutar boxe

Anderson Silva projeta luta de alto nível contra Brunson: "Muito interessante"

B.J. Penn recebe o maior salário do UFC Phoenix



Garbrandt fará sua primeira defesa de cinturão no UFC contra TJ Dillashaw, ainda sem data definida. Os ex-companheiros de treinos serão os técnicos do The Ultimate Fighter 25. O duelo deve acontecer ainda no primeiro semestre.



Já os desafios sugeridos a José Aldo e Conor McGregor aconteceriam na categoria dos penas. Garbrandt já sinalizou a intenção de fazer superlutas. O intuito do duelo com o brasileiro é vingar as derrotas dos amigos para o campeão dos penas. Já no caso de McGregor, o interesse é por conta do irlandês ser o nome mais pretendido do momento.



*ZHESPORTES