Com assédio do Exterior, Grêmio teme perder Pedro Rocha

Mercado da Bola

O Grêmio se reapresenta na próxima quinta-feira (dia 12) e a direção já tem uma das principais pautas para tratar com um jogador em especial: Pedro Rocha. O herói do jogo de ida da final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG tem contrato se encerrando em dezembro e a direção já procurou o atacante e seu estafe para tratar da renovação em duas oportunidades.

Leia mais:

"Não tem nenhum problema no joelho", diz empresário sobre Gabriel Fernández

Como o lateral Léo Moura se comporta no vestiário

Como Leonardo, ex-Boa, virou reforço do Grêmio

– Nós já estamos conversando sobre o assunto. Estamos trabalhando em cima desta renovação. Podemos ter novidade em breve – disse o diretor de futebol do Grêmio, Saul Berdichevski.

Recentemente, o Flamengo já demonstrou interesse em contar com o jogador. O empresário do atleta, Hamilton Bernard, tem em mãos uma proposta de três milhões de euros de um clube do exterior para apresentar à direção. Com apenas mais um ano de contrato, Pedro Rocha pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de junho.