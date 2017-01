Com emoção e gol contra de Ramos, Sevilla acaba com invencibilidade do Real Madrid

Terminou

Com muita emoção e intensidade, o Sevilla encerrou a invencibilidade de 40 jogos do Real Madrid neste domingo, no Estádio Ramon Sanchez Pizjuan. O time da casa contou com um gol contra de Sergio Ramos e outro de Jovetic para virar o jogo pra cima dos líderes do campeoanto.

O zagueiro madrilenho provocou o time da casa enquanto comemorava um dos gols do Real. Depois do duelo entre as equipes no meio da semana, pela Copa do Rei, os clubes precisaram fazer pedidos para que não houvesse nenhuma confusão. Com o resultado, o time de Madri segue na liderança do Campeonato Espanhol, com 40 pontos. Já o time do argentino Jorge Sampaoli está na segunda posição, com 39 e um jogo a mais.

Na escalação, surpresa do técnico Zinedine Zidane, que apostou em três zagueiros. Do lado de Sampaoli, Paulo Henrique Ganso sequer foi relacionado. A primeira etapa de partida foi bastante movimentada para os dois lados, mas sem gols. Os madrilenhos começaram melhores, mas os sevillistas tinham mais posse de bola e também levaram perigo ao gol de Keylor Navas.

No segundo tempo a partida ficou mais animada. Aos 10min, o goleiro Sergio Rico chegou atrasado e fez falta em Carvajal, e o juiz assinalou o pênalti. Cristiano Ronaldo foi para a cobrança e chutou do lado esquerdo para fazer 1 a 0 para o Real. O Sevilla é a maior vítima do português no Espanhol.

A felicidade do torcedor da casa veio aos 40 minutos. Se no meio da semana Ramos provocou, agora ele salvou os sevillistas e, após cobrança de falta, mandou contra o próprio patrimônio, deixando tudo igual no jogo.

O gol da virada saiu aos 46min. Jovetic, que já havia marcado contra o Real Madrid no meio de semana, roubou a bola no meio de campo, avançou e bateu colocado no canto esquerdo de Navas, que estava mal colocado, para virar a partida. Na próxima rodada, o Real Madrid encara o Málaga, no Santigo Bernabéu, sábado, às 13h15min. Já o Sevilla pega o Osasuna, fora de casa, no domingo, às 9h (horários de Brasília).

*LANCEPRESS