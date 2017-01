Com gol de Neymar, Barcelona vence Real Sociedad pela Copa do Rei

Futebol

O Barcelona, enfim, quebrou a "maldição" do Anoeta. Nesta quinta-feira, a equipe venceu a Real Sociedad, em San Sebastián, por 1 a 0, após oito jogos de jejum, dando um passo importante para avançar às semifinais da Copa do Rei. Neymar, que também ainda não havia marcado no estádio basco, desencantou e fez o gol do triunfo.

Agora, o Barcelona pode empatar na próxima quinta, no Camp Nou, no jogo de volta, que garante a vaga na próxima fase.



O Barcelona encontrou um verdadeiro ferrolho contra a Real Sociedad no primeiro tempo. Os bascos marcaram sob pressão os jogadores do time catalão, não deixando-os sair com liberdade para o ataque. Em um lance, Umtiti saiu jogando errado e deixou nos pés de Oyarzabal, que mandou por cima.



O trio MSN tinha problemas para trocar passes e encontrar espaços na defesa da Real Sociedad. Mas Neymar achou uma brecha e foi derrubado dentro da área por Elustondo. Na cobrança, o brasileiro deslocou Rulli e abriu o placar.



Com um pouco mais de espaço, o Barcelona cansou de errar o último passe e não criou tantos problemas para a Real Sociedad. A equipe de San Sebastián, contudo, quase empatou com Illarramendi, que chutou após passe de Willian José e assustou Cillessen.



No intervalo, Luis Enrique voltou com André Gomes na vaga de Iniesta, que pareceu ter sentido um desconforto muscular. O jogo ficou mais aberto. Neymar perdeu boa chance. A torcida pediu a expulsão de Messi, que já tinha amarelo e atrapalhou uma cobrança de falta.



O árbitro passou a aparecer mais. Em linha de impedimento da zaga do Barcelona, Zurutuza apareceu livre na segunda trave, mas o juiz, erroneamente, marcou impedimento. Logo em seguida, Neymar dividiu com o goleiro Rulli dentro da área e levou amarelo por simulação.



A Real Sociedad foi com tudo para o ataque, mas não conseguiu traduzir as poucas oportunidades no gol de empate. Piqué ainda teve chance de aumentar a vantagem do Barcelona no fim, mas mandou para fora.

