Com gols de Rubén Castro e Piccini, Betis vence o Leganés

Campeonato Espanhol

Dono de campanha irregular no Campeonato Espanhol, o Real Betis venceu o Leganés neste domingo, pela 17ª rodada, por 2 a 0. Rubén Castro e Cristiano Piccini fizeram os gols da partida.

O resultado levou o Betis aos 21 pontos, o que deixa a equipe na 14ª colocação. O Leganés, com a derrota no Benito Villamarín, é 16º com 16 pontos — quatro acima da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Betis visita o Atlético de Madrid, que briga por vaga na Liga dos Campeões. O jogo será no sábado, mesmo dia em que o Leganés recebe o Athletic Bilbao.

