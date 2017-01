Com sete do Atlético Nacional, Pekerman convoca Colômbia para "Jogo da Amizade" 

Amistoso

O técnico José Pekerman convocou a Seleção Colombiana para o amistoso contra o Brasil no dia 25. A partida vem sendo chamada de "Jogo da Amizade" e terá a renda revertida às famílias dos jogadores que faleceram no acidente do final do ano passado. São sete atletas do Atlético Nacional na convocação.

O principal destaque é o centroavante Miguel Borja. São 16 jogadores que atuam em solo colombiano e estarão presentes na partida da próxima semana. Tite convocará a Seleção, apenas com atletas que atuam no Brasil, na sexta-feira, 11h.

A partida ocorre na próxima quarta-feira, no Engenhão, ás 21h45.

A convocação:

- MIGUEL BORJA - ATL. NACIONAL

- ANDRÉS FELIPE IBARGÜEN - ATL. NACIONAL

- MACNELLY TORRES - ATL. NACIONAL

- ANDRÉS MATEUS URIBE - ATL. NACIONAL

- FARID DÍAZ - ATL. NACIONAL

- FELIPE AGUILAR - ATL. NACIONAL

- DANIEL BOCANEGRA - ATL. NACIONAL

- DAVID GONZÁLEZ - IND. MEDELLIN

- HAROLD PRECIADO - DEP. CALI

- ABEL AGUILAR - DEP. CALI

- JUAN SEBASTIÁN QUINTERO - DEP. CALI

- LUIS MANUEL OREJUELA - DEP. CALI

- CAMILO VARGAS - DEP. CALI

- SANTIAGO MONTOYA - DEP. TOLIMA

- WILLIAM TESILLO - IND. SANTA FE

- LEYVIN BALANTA - IND. SANTA FE

*RÁDIO GAÚCHA