Como foi o primeiro final de semana da Copa Africana de Nações 2017

No Gabão

A Copa Africana de Nações começou neste final de semana com três empates e apenas uma vitória. Craques como Aubameyang, do Borussia Dortmund, Riyad Mahrez, do Leicester, e Sadio Mané, do Liverpool, já balançaram as redes no Gabão e ajudaram suas seleções. Abaixo, confira como foi o sábado e o domingo da 31ª edição do maior torneio de futebol da África.

PRIMEIRA RODADA

SÁBADO

Gabão 1x1 Guiné-Bissau

No sábado, o anfitrião Gabão fez o jogo de estreia da competição contra Guiné-Bissau e ficou no empate em 1 a 1. Maior estrela da equipe, Pierre Aubameyang (foto) marcou dos mandantes aos sete minutos do segundo tempo. Porém, aos 45, Juary Soares acabou com a festa e empatou para Guiné-Bissau.

Foto: Gabriel Bouys / AFP

Burkina Faso 1x1 Camarões

Mais tarde, foi a vez de Burkina Faso e Camarões ficarem no empate em 1 a 1. Moukandjo (foto) abriu o placar para os camaroneses após bela cobrança de falta. O empate de Burkina Faso veio com Dayo, que só empurrou para dentro do gols depois de confusão na área camaronesa.

Foto: Gabriel Bouys / AFP

DOMINGO

Argélia 2x2 Zimbábue

O melhor jogador africano de 2016 fez a diferença no primeiro jogo da Copa Africana de Nações deste domingo. O campeão inglês pelo Leicester Riyad Mahrez marcou duas vezes para a Argélia no empate contra ZImbábue. O primeiro foi aos 12 minutos do primeiro tempo. Mas a equipe sofreu a virada do Zimbábue com dois gols aos 17 e 29 minutos, marcados por Kudakwashe Mahachi e Nyasha Mushekwi. O gol de empate veio aos 37 da segunda etapa.

Foto: Khaled Desouki / AFP

Tunísia 0x2 Senegal

O único vencedor nestes dois primeiros dias de Copa Africana de Nações foi Senegal. A equipe venceu a Tunísia por 2 a 0 com gols de Sádio Mané (foto), craque do Liverpool, aos 10 minutos do primeiro tempo, e Kara Mbodji, aos 30.

Foto: Khaled Desouki / AFP

Outros jogos da primeira rodada:

Grupo C

Segunda-feira, 16 de janeiro

14h - Costa do Marfim x Togo

17h - Congo x Marrocos

Grupo D

Terça-feira, 17 de janeiro

14h – Gana x Uganda

17h – Mali x Egito

*ZHESPORTES