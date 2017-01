Como foi o quinto dia da Copa Africana de Nações de 2017

Futebol

O jogo que abriu a segunda rodada da Copa Africana de Nações nesta quarta-feira entre Gabão e Burkina Faso terminou com mais um empate. Foi o sexto em 10 partidas disputadas no torneio. Mesmo com Aubameyang marcando, o Gabão ficou no 1 a 1 contra Burkina Faso e agora corre o risco de ficar de fora das quartas de final da competição. Camarões venceu e assumiu a liderança do grupo A.



Gabão 1x1 Burkina Faso

Foi o segundo empate dos anfitriões da Copa Africana de Nações. Burkina Faso começou melhor no jogo e abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. Assim como na estreia, Aubameyang marcou. O craque do Borussia Dormund empatou, de pênalti, aos 38 minutos, para a alegria de mais de 35 mil pessoas que estavam presentes no Estádio Amizade de Libreville. Na última rodada, a anfitriã vai precisar vencer Camarões para chegar às quartas de final.

Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Camarões 2x1 Guiné-Bissau

Estreante na competição, Guiné-Bissau surpreendeu ao sair na frente do placar após Piqueti marcar aos 13 minutos do primeiro tempo. A reação de Camarões só foi acontecer na segunda etapa. Sebastien Siani empatou e, aos 34, Michael Ngadeu-Ngadjui e marcou um golaço para virar a partida e assumir a liderança do grupo A. Um empate contra Gabão, na última rodada, garante a seleção nas quartas de final do torneio. Amanhã, pelo grupo B, a Argélia enfrenta a Tunísia e o Senegal joga contra o Zimbábue.

Foto: Gabriel Bouys / AFP

