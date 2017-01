Como foi o terceiro dia da Copa Africana de Nações 2017

Futebol

A Copa Africana de Nações chegou ao seu terceiro dia e ao seu terceiro empate nesta segunda-feira. Até então, cinco jogos já foram disputados. Neste segunda-feira, a atual campeã Costa do Marfim estreou contra Togo. Ainda pelo grupo C, considerado o "da morte", Congo surpreendeu e venceu o Marrocos.

Grupo C

Costa do Marfim 0x0 Togo

A Costa do Marfim que entrou em campo nesta segunda-feira não lembrou em nada a equipe que tinha Didier Drogba, Yaya Touré e Gervinho que foi campeã do torneio em 2015. Jogando no Stade d'Oyem a equipe ficou no empate contra Togo em 0 a 0 em um jogo de poucas oportunidades de gol.

Foto: ISSOUF SANOGO / AFp

Congo 1x0 Marrocos

Foi o quinto jogo do torneio, mas apenas a segunda vitória. Com gol de Junior Kabananga, após rebote do goleiro aos 10 minutos do segundo tempo, o Congo venceu o favorito Marrocos e assumiu a liderança do grupo da morte da Copa Africana de Nações.

Foto: ISSOUF SANOGO / Afp

Grupo D

Terça-feira, 17 de janeiro

14h – Gana x Uganda

17h – Mali x Egito

*ZHESPORTES