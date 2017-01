Conca desembarca no Rio com festa da torcida do Flamengo no Galeão

Nome de peso

Principal reforço do Flamengo para a temporada, o meia Darío Conca desembarcou na manhã desta segunda-feira no Rio de Janeiro com festa da torcida rubro-negra. O argentino pisou no desembarque internacional do Galeão um pouco depois das 9h e foi recebida por cerca de 100 torcedores cantando 'ole, ole, ole, olá... Conca, Conca!". A apresentação dele será na próxima quarta-feira, no Ninho do Urubu.



Conca não demorou muito no desembarque. Sorriu, acenou para os rubro-negros presentes no aeroporto e entrou rapidamente em um carro. Os torcedores cercaram o veículo e foram correndo atrás dele até a saída.



Além das tradicionais músicas entoadas nos estádios pelos rubro-negros e o hino do clube, não faltaram provocações aos rivais. Os torcedores provocaram o Vasco cantando 'O Conca é melhor que Nenê" e tiraram sarro também dos tricolos, que sentiram a ida do argentino para o rival: 'Tricolor otário, o Flamengo tem dinheiro para c...'.



Logo após o desembarque de Conca, o Flamengo postou o vídeo do jogador sendo recepcionado pela torcida. O clube usou hashtag #MeDeuConca, fazendo alusão à música que vem fazendo sucesso nesse verão.



Aos 33 anos, Conca chega ao Flamengo emprestado pelo Shangai SIPG até o fim da temporada. Ele se recupera de uma lesão no joelho esquerdo e só deve ter condições de estrear entre abril e maio. Enquanto isso, ele usará a estrutura do clube na sua reabilitação.