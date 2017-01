Conca se apresenta ao Flamengo e anuncia que jogará com a camisa 19

Reforço de peso

Mesmo que a contragosto de muitos tricolores, Conca agora é jogador do Flamengo. O meia foi apresentado no Rubro-Negro na manhã desta sexta-feira, no Ninho do Urubu, e vestiu a camisa do clube. Não houve beijo no escudo, mas o argentino prometeu muito empenho pra retribuir o investimento.

Como era esperado, o atleta teve de responder a muitas perguntas sobre o Fluminense e a idolatria nas Laranjeiras. Em tom respeitoso, ele se esquivou.



— Sempre tive respeito. Todo mundo sabe que, por cada clube que passei, sempre respeitei, tentei ajudar. Mas sabemos que temos de viver o presente, o presente hoje é o Flamengo. Cada um defende seu clube. Torcedor vai xingar, reclamar... — disse o argentino, que chegou a cometer um pequeno deslize ao citar o Fluminense.



— Diego é o meia do Fluminense...do Flamengo. Ele é especial em tudo que faz - disse, rapidamente se corrigindo.



Conca justificou a escolha pelo Flamengo em um momento que ele considera como "difícil" na carreira.



— Acho que foi seriedade que o pessoal do Flamengo mostrou, me apoiar neste momento tão difícil. Todo mundo sabe a importância que tem este clube. Uma torcida que apoia, é um orgulho vestir esta camisa. O Flamengo me abriu as portas num momento importante — comentou.



Esperava-se que Conca fosse utilizar a camisa 11, que era de Emerson Sheik. No entanto, o argentino escolheu o número 19. Ele diz que não há motivo especial:



— Não repito número. Então, decidi usar outro. Foi isso, apenas, gosto do 19.



Conca foi descrito como um "supercraque" pelo presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. O chefe do departamento médico, Márcio Tannure, mostrou-se otimista com a recuperação do argentino no Flamengo. No entanto, o profissional evitou falar em prazo de retorno do gringo.

— Não gostaria de falar em prazo, mas sim em etapas. Se ele cumprir estas etapas antes do tempo previsto, não tem porque não liberarmos. Se, por outro lado demorar um pouco mais, não vamos forçar uma situação. Foi a primeira lesão grave dele — disse o médico, referindo-se ao problema sofrido pelo argentino, em agosto do ano passado, quando rompeu um ligamento do joelho esquerdo atuando pelo Shanghai SIPG, da China.



Conca deve voltar a jogar no fim de abril ou início de maio. No entanto, esta não é uma previsão oficial do Flamengo. O argentino assinou contrato de empréstimo por um ano com o Flamengo. O clube carioca vai arcar com 15% do salário do atleta, o que representa cerca de R$ 350 mil. No entanto, ele só vai receber esta quantia quando entrar em campo.

