Congo surpreende e vence Marrocos por 1 a 0

A República Democrática do Congo tirou proveito da incompetência do ataque do Marrocos, nesta segunda-feira, e venceu o jogo por 1 a 0, pela grupo C da Copa Africana de Nações-2017.



O gol saiu aos 10 minutos do segundo tempo, com um chute de Junior Kabananga, depois do rebote o goleiro marroquino. Na outra partida do grupo C, considerado o 'grupo da morte', a atual campeã, Costa do Marfim, não conseguiu sair do empate sem gols com a seleção de Togo.

O Congo lidera o grupo C e joga contra a Costa do Marfim na sexta-feira (20). No outro jogo, Marrocos e Togo se enfrentam.