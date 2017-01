Conheça Destanee Aiava: a tenista de 16 anos que vem fazendo história no circuito profissional

Pioneira

Ainda é pouco para o potencial que tem. Mas Destanee Aiava poderia encerrar a carreira hoje que já teria feito história. Aos 16 anos, a tenista australiana é a primeira nascida nos anos 2000 a ganhar uma partida válida pela chave principal de um torneio da WTA, a Associação de Tênis Feminino.

O feito ocorreu em jogo concluído na terça-feira, quando a jovem derrotou Bethanie Mattek-Sands, de 31 anos, por 2/6, 6/3 e 6/4. Nesta quarta, a tenista não teve a mesma sorte e foi eliminada do WTA de Brisbane pela experiente Svetlana Kuznetsova, campeã do US Open de 2004 e de Roland Garros em 2009.

O revés por 6/4 e 6/3, porém, é o que menos importa. Os feitos que vêm alcançando, estes sim, chamam mais atenção. Além do recente recorde atingido, Aiava foi também a primeira tenista nascida nos anos 2000 a constar no ranking da WTA. E em duas semanas ela alcançará outro trunfo: a primeira dessa geração a disputar a chave principal de um Grand Slam, o Australian Open, o que conseguiu ao vencer a categoria 18 anos do Australian Championships.

Destanee Aiava consta no site da WTA como a 386ª colocada no ranking mundial. A participação em Brisbane, porém, fará a tenista saltar várias posições na próxima atualização da lista.



Fique de olho também



— Daria Kasatkina, russa, 19 anos, 26ª do ranking mundial

— Belinda Bencic, suíça, 19 anos, 43ª do ranking mundial



— Jelena Ostapenko, letã, 19 anos, 44ª do ranking mundial



— Ana Konjuh, croata, 19 anos, 47ª do ranking mundial



— Naomi Osaka, japonesa, 19 anos, 48ª do ranking mundial



*ZHESPORTES