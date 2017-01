Conmebol anuncia mudança em sede do Sul-Americano Sub-20

Sem condições

No último fim de semana, a Federação Equatoriana de Futebol anunciou que a cidade de Latacunga não terá condições de realizar os jogos do Sul-Americano Sub-20. O local não conseguiu atender as demandas da Conmebol e não poderá participar do torneio.

Agora, com a saída de Latacunga, o Grupo A, que tem Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Paraguai, terá jogos nas cidades de Ambato e Riobamba. Grupo B continua com os jogos marcados para a cidade de Ibarra.

Vale lembrar que o Sul-Americano Sub-20 começa no dia 18 de janeiro e acaba dia 11 de fevereiro.



Leia mais:

Confira o calendário do Grupo A atualizado:

Grupo A

18/01

Colômbia x Paraguai – 17h – Riobamba

Brasil x Equador – 19h15 – Riobamba

20/01

Brasil x Chile – 17h – Riobamba

Equador x Colômbia- 19h15 – Riobamba

22/01

Brasil x Paraguai – 17h- Ambato

Equador x Chile – 19h15- Ambato

24/01

Paraguai x Chile – 17h – Riobamba

Colômbia x Brasil – 19h15 – Riobamba

26/01

Colômbia x Chile – 17h – Riobamba

Equador x Paraguai – 19h15 – Riobamba



* LANCEPRESS