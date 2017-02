Conmebol define confrontos da primeira fase da Sul-Americana 

Sorteio realizado

Em sorteio realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, a entidade definiu os confrontos da primeira fase da Copa Sul-Americana. Os clubes brasileiros puderam conhecer seus adversários neste início de competição. Somente o São Paulo fará o segundo jogo em casa. O Corinthians pegou a equipe, teoricamente, mais forte entre as equipes do Brasil.



Os 44 times foram divididos em dois grupos para o sorteio. O Sul com Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, que ficaram no pote A, e o Norte com Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, que ficaram no pote B.

O primeiro brasileiro a ser sorteado foi o Corinthians, que enfrenta a Universidad de Chile, jogando a primeira partida na Arena Corinthians. A Ponte Preta, por sua vez, duela contra o Gimnasia y Esgrima, da Argentina, também decidindo sua vida fora de casa.



Já o Sport fará a primeira partida em sua casa, contra o Danubio-URU, o Cruzeiro também fará o primeiro confronto como mandante diante do Nacional-PAR, mesma situação do Fluminense, que pega o Liverpool-URU.



O São Paulo foi o único entre os brasileiros que irá decidir a classificação dentro de casa. Seu adversário na primeira fase será o Defensa y Justicia-ARG.



A fase começa no dia 28 de fevereiro e tem sua última data marcada para o dia 1º de junho. Na segunda etapa, os confrontos serão definidos por novo sorteio. Serão 22 times classificados da primeira fase, mais dez provenientes da Copa Libertadores (oito terceiros colocados eliminados dos oito grupos mais os dois melhores que ficarem fora nas fases preliminares). A Copa Sul-Americana tem sua final marcada para o início de dezembro.



Veja todos os confrontos sorteados nesta terça-feira:



Nacional Potosí (BOL) x Sport Huancayo (PER)

Sportivo Luqueño (PAR) x Deportivo Cali (COL)

Petrolero (BOL) x Universidade Católica (EQU)

Defensor (URU) x LDU (EQU)

Everton (CHI) x Patriotas (COL)

Sol de América (PAR) x Estudiantes de Caracas (VEN)

Cerro Porteño (PAR) x Caracas (VEN)

Huracán (ARG) x Dep. Anzoátegui (VEN)

Oriente Petrolero (BOL) x Dep. Cuenca (EQU)

Universidad de Chile (CHI) x Corinthians

Independiente (ARG) x Alianza Lima (PER)

Gimnasia y Esgrima (ARG) x Ponte Preta

Boston River (URU) x Comerciantes Unidos (PER)

Arsenal de Sarandí (ARG) x Juan Aurich (PER)

O'Higgins (CHI) x Fuerza Amarilla (EQU)

Bolívar (BOL) x Deportes Tolima (COL)

Palestino (CHI) x Atlético Venezuela (VEN)

Danubio (URU) x Sport

Racing (ARG) x Rionegro Águilas (COL)

Nacional (PAR) x Cruzeiro

Defensa y Justicia (ARG) x São Paulo

Liverpool (URU) x Fluminense



Obs.: em negrito as equipes que fazem o segundo jogo em casa.



