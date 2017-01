Conversa entre Atlético-MG e Arouca avança

De saída?

Arouca está negociando sua transferência para o Atlético-MG. A ideia é convencer o Palmeiras, clube ao qual o volante está vinculado até janeiro de 2019, a liberá-lo sem custos para acertar um contrato em definitivo com o clube mineiro.

O Palmeiras é dono de apenas 40% dos direitos econômicos de Arouca - o Santos tem 40% e a Teisa, empresa ligada aos santistas, tem outros 20%. O argumento do Atlético-MG e do jogador é de que o clube economizaria dois anos de salários com a liberação. O problema é que a diretoria do Palmeiras tem relutado para negociar jogadores com rivais que vão disputar a Libertadores. O assunto deve ser tratado em reunião nos próximos dias.

Leia mais

Leonardo Oliveira: Grêmio monitora situação de brasileiro do Wolfsburg

Borussia Dortmund desmente proposta chinesa por Aubameyang

Marcelo Hermes veste a camisa do Benfica: "É o sonho de qualquer jogador chegar à Europa"



Quem está tocando a negociação em nome de Arouca é Vany Alda. Ele era casada com Richard Alda, empresário do camisa 5, que faleceu em dezembro. O Atlético-MG foi notificado nesta quarta-feira de que ela é a única pessoa autorizada a tratar em nome de Arouca.

O problema é que outros empresários procuraram o Galo e Arouca para intermediar a negociação. É o caso do uruguaio Mario Rosi. O procurador disse que deixou tudo acertado com Eduardo Maluf, diretor de futebol do Atlético-MG, com o consentimento do jogador. O contrato seria de três anos, com salários próximos aos recebidos no Palmeiras, e a transferência dependeria do "ok" do clube paulista. Rosi se disse surpreso com a notificação enviada por Vany Alda ao Atlético-MG e não consegue contato telefônico com ela.

Também em contato com a reportagem, o estafe de Arouca reiterou que Vany é a única pessoa autorizada a conversar em nome dele:

– Somente o Palmeiras e a empresária têm autorização para falar por Arouca. Se alguém está negociando o Arouca com outro clube sem a autorização do jogador, o procedimento está completamente equivocado. A empresária do jogador não conhece essas pessoas – diz a nota.

Com Vany à frente, as negociações com o Atlético-MG têm avançado nos últimos dias. O jogador disputou apenas duas partidas do último Brasileirão e sabe que dificilmente terá sequência em 2017, já que o Palmeiras acaba de contratar Felipe Melo. No clube mineiro, ele chegaria com status de titular, já que Leandro Donizete se transferiu para o Santos.

*Lancepress