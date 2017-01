Convocado pela primeira vez, Scarpa vibra: "Sonho realizado"

Homenagem à Chape

A temporada do futebol brasileiro ainda nem começou mas Gustavo Scarpa já tem o que comemorar. Pela primeira vez na carreira, o meia do Fluminense foi convocado para a Seleção Brasileira principal que disputa amistoso contra a Colômbia em homenagem às vítimas da tragédia da Chapecoense. Nas redes sociais, o camisa 10 tricolor comemorou.

- Primeira convocação pra Seleção principal! Louvado seja Deus, por mais um baita de um sonho sendo realizado. Obrigado pela torcida e pelas orações de todos - postou Gustavo Scarpa, em seu perfil no Facebook.

Apesar da novidade, o jogador já vestiu a camisa do Brasil nas seleções de base. Scarpa foi lembrado algumas vezes por Rogério Micale e até chegou a ser cogitado na convocação para os Jogos Olímpicos Rio-2016, o que não aconteceu.

O Fluminense parabenizou o atleta nas redes sociais, porém, não deve contar com o atleta para a estreia da Primeira Liga. A partida contra o Criciúma é no dia 24, terça-feira, em Juiz de Fora, e o amistoso da Seleção é no dia seguinte, no Estádio Nilton Santos.