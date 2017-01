Copa Africana de Nações é vitrine para jogadores desconhecidos

Mercado da bola

O atacante Frédéric Mendy, de Guiné-Bissau, já atuou na Cingapura, em Portugal e agora está na Coreia do Sul

A Copa Africana de Nações (CAN) se tornou uma importante vitrine para jogadores de clubes pequenos, depois de estrelas de grandes equipes recusarem participar da competição, devido a inconvenientes no calendário.

Enquanto renomados jogadores de Camarões preferiram ficar na Europa para não comprometerem o futuro em seus clubes, outros jogadores de seleções menores esperam sair do anonimato ou relançar suas carreiras. O torneio de 2017 é disputado no Gabão, de 14 de janeiro a 5 de fevereiro.

— É bom disputar esse campeonato. É assim que chegam as propostas e os contratos — disse o técnico de Togo, Didier Six, ao jogador Dové Womé, antes da CAN-2013.

Desde então, o meia leva uma carreira digna na África do Sul.

Os modestos jogadores de Guiné-Bissau prepararam os currículos para "distribuir" aos apaixonados pelo futebol nesta quarta-feira, contra Camarões.

— Temos jogadores muito jovens, a maior parte deles joga em times pequenos de Portugal — falou Leocisio Sami, atacante guineense que começou no Porto e que joga atualmente no Akhisar, da Turquia.

Sami é uma exceção, já que a maioria de seus companheiros se forma em clubes menores, como o Belenense ou o Rio Ave.

— Muitos times vão contratar nossos jogadores — aposta o técnico Baciro Candé.

— Existe uma grande demanda por relatórios sobre os jogadores — confirma Frédéric Mendy, que jogou na estreia contra Gabão. — As pessoas vem perguntar de onde somos e em que posição jogamos — explica Mendy.

O atacante de 28 anos cruzou com olheiros que o levaram para jogar em Cingapura, em Portugal e agora na Coreia do Sul.

— Quando falo de Guiné-Bissau me perguntam aonde fica. É um belo país para visitar, espero que a CAN dê um pouco de visibilidade — admitiu à revista So Foot, em setembro.

Estes jogadores podem ter a sorte de serem treinados por técnicos que comandaram vários países. É o caso do francês Claude Le Roy, atualmente à frente de Togo e com experiência em mais de 10 países.

O sérvio Milutin Sredojevic, treinador de Uganda, tem ambições para os atletas do país.

— Queremos que nossos atletas joguem na Europa, achamos que eles tem talento e capacidade para isso. Mas é importante garantir que um jogador de Uganda não vá atrás somente do dinheiro. É bom que priorizem aspectos futebolísticos, que escolham um clube onde possam se desenvolver — advertiu o sérvio, que tem experiência em seleções africanas. — Dessa forma, vão se tornar melhores jogadores e o dinheiro vem naturalmente. Caso contrário, os atletas correm risco de ampliar o cemitério de jogadores africanos com sonhos perdidos.

