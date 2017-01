Copa do Rei: Barça busca recuperação e Real tenta recorde

Hora da decisão

As oitavas de final da Copa do Rei prometem: o Barcelona, que perdeu o jogo de ida por 2 a 1, recebe o Athlétic Bilbao no Camp Nou na quarta feira, enquanto o Real Madrid tenta emplacar um novo recorde de invencibilidade contra o Sevilla.



O time catalão ainda não venceu em 2017, algo difícil de digerir pelo atual campeão do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei. Depois do empate para o Villareal, no fim de semana, o treinador Luis Enrique reconheceu que o time não está bem.

Terceiro colocado do espanhol e a cinco pontos do líder Real Madrid, o Barça ainda está ameaçado de eliminação na Copa do Rei. Na primeira partida, o time de Messi, Suarez e Neymar(MSN) perdeu por 2 a 1, em Bilbao.

– Estamos conscientes de que jogamos no Barcelona e somos obrigados a brigar por todos os títulos. O que importa agora é o jogo da Copa, na quarta-feira, e temos que partir pra cima desde o primeiro minuto para vencermos o jogo e nos classificarmos – acrescentou o técnico Luís Henrique.

Já o time merengue joga contra o Sevilla, na quinta-feira, buscando o recorde de invencibilidade na Espanha. O time do técnico francês Zinedine Zidane tem a chance de se tornar o primeiro clube espanhol a ficar 40 jogos seguidos sem perder.

Invictos há nove meses, o time da capital divide o recorde com o Barça de Luis Enrique, que ficou 39 jogos sem derrotas na última temporada. Zidane disse que seu time não tem "nenhum limite". Na quinta, o Real enfrenta o Sevilla, que tem a difícil tarefa de reverter a diferença de três conseguida no primeiro confronto. No último sábado, o time do técnico argentino Jorge Sampaoli venceu o Real Sociedad por 4 a 0, pelo Campeonato Espanhol.

Os outros favoritos para as quartas de final são Atlético de Madri, Real Sociedad, Eibar e Celta de Vigo.

O confronto mais equilibrado deve ser entre o Deportivo Alavés e o Deportivo La Coruña, que empataram o primeiro jogo em 2 a 2. Córdoba e Alcorcón completam a eliminatória.

Jogos de volta da Copa do Rei - Oitavas de final (horário de Brasília):

Terça-feira

18h15min Atlético Madrid x Las Palmas (ida: 2x0)

Quarta-feira

16h Alavés x La Coruña (ida: 2x2)

16h Villarreal x Real Sociedad (ida: 1x3)

16h Córdoba x Alcorcón (ida: 0x0)

18h15min Barcelona x Athletic Bilbao (ida: 1x2)

Quinta-feira

16h Eibar x Osasuna (ida: 3x0)

16hCelta x Valencia (ida: 4x1)

18h15min Sevilla x Real Madrid (ida: 0x3)