Corinthians confirma contratação de Fellipe Bastos

Passaporte Gre-Nal





Foto: rodrigo coca / agencia corinthians





O Corinthians confirmou neste final de semana a contratação do volante Fellipe Bastos, de 27 anos, adquirido junto à equipe do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. O jogador, que firmou vínculo de três anos com clube paulista, afirmou que quer marcar o nome na história do Corinthians.

– A expectativa é grande, estou muito feliz. É um sonho realizado, poder atuar por um dos maiores clubes do Brasil. Agora é mostrar toda essa vontade dentro de campo e junto com meus companheiros tentar conquistar títulos e botar meu nome na história do Corinthians – disse o jogador que teve passagens pelo Grêmio.

Leia mais:

Neymar fica no banco, mas Messi e Suárez constroem goleada do Barça

Portugal disputará amistoso contra a Suécia na terra natal de Cristiano Ronaldo

Chelsea recebe autorização para fazer reforma no Stamford Bridge

Fellipe afirmou que deseja retribuir em campo a vontade que a direção do Corinthians mostrou em contratá-lo:

– Vou ser mais um torcedor dentro de campo, botar tudo de vontade que a gente tem, que a gente conquiste títulos, que a gente marque nosso nome na história do clube, e para isso a gente precisa vencer, para o torcedor ficar feliz.

Criado nas divisões de base do Botafogo, Fellipe teve passagens por Benfica, Belenenses, Vasco, Ponte Preta, Grêmio, Banyias e Al Ain, ambos dos Emirados Árabes. No Grêmio, jogou entre 2014 e 2015, sendo titular do meio-campo. Ficou marcado pela torcida ao recuar mal uma bola e propiciar um gol colorado em um Gre-Nal.