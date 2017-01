Corinthians, Inter e Fluminense arrancam bem. Veja como foi a quarta-feira na Copinha

Resumão

Alguns dois maiores campeões da Copa São Paulo de FutebolJúnior estrearam nesta quarta-feira na competição. Além do tetracampeão Inter,que venceu o Aimoré por 2 a 0, em jogo entre gaúchos em São José dos Campos,Corinthians e Fluminense também arrancaram com três pontos. A equipe paulista,dona de nove troféus da Copinha, fez 6 a 0 no Pinheiro-MA. Já o tricolorcarioca – que é pentacampeão – fez 2 a 0 no Real Noroeste.

Leia mais:

Palmeiras e Felipe Melo dão pistas de acerto pelo Twitter

"Existe muita boa vontade de aproximar o Cirino do Inter", diz diretor-executivo do Flamengo

Anderson Pico não descarta Inter, mas revela que não existe proposta



Outro destaque do terceiro dia de disputas foi oFlamengo. O atual campeão começou bem a busca por seu quarto título e fez 5 a 0no Central.

Além de Aimoré e Inter, o Juventude foi outro gaúcho aestrear. O time da Serra ficou no empate em 1 a 1 com o Londrina. As duasequipes estão empatadas na segunda colocação do Grupo 29. A liderança é do Estanciano,que bateu o Guaratinguetá por 4 a 2.

Confira os demais jogos da Copinha:

Quarta-feira, 4 de janeiro:



Grupo 17

Taubaté 1x0 Operário-MS

Corinthians 6x0 Pinheiro-MA

Grupo 18

Manthiqueira 4x4 Itabaiana

Coritiba 1x0 Boavista

Grupo 19

Taboão da Serra 2x1 Luverdense

Ceará 2x1 Madureira

Grupo 20

São José dos Campos 1x2 Mogi Mirim

Inter 2x0 Aimoré

Grupo 21

Bahia 3x1 Trindade

São Bernardo 5x0 Fast

Grupo 22

Cruzeiro 2x0 River-PI

União Mogi 1x3 Bragantino

Grupo 23

São Caetano 4x2 São Bento

Flamengo 5x0 Central

Grupo 24

Nacional-SP 3x1 Cori-Sabbá

Pérolas Negras-HAI 0x4 Goiás

Grupo 25

Audax 2x1 Rio Branco-AC

Santos 1x0 Floresta

Grupo 26

Guarulhos 2x1 Flamengo-SP

Avaí 1x0 Desportiva Paraense

Grupo 27

Grêmio Osasco 5x0 Interporto

Fluminense 2x0 Real Noroeste

Grupo 28

Juventus 1x0 Portuguesa

Figueirense 1x1 Sete de Setembro

Grupo 29

Guaratinguetá 2x4 Estanciano

Londrina 1x1 Juventude

Grupo 30

Água Santa 3x2 Santo André

Criciúma 0x1 Porto-PE

Quinta-feira, 5 de janeiro

Grupo 1

Votuporanguense x Brasília

Auto Esporte x Grêmio

Grupo 2

Tanabi x Vila Nova

Mirassol x Náutico

Grupo 3

Rio Preto x Alecrim

Sergipe x Botafogo

Grupo 4

Novorizontino x Novo

São Raimundo x Atlético-MG

Grupo 5

Macaé x Ponte Preta

Atlético-BA x América-MG

Grupo 6

Penapolense x Paysandu

Volta Redonda x Paraná

Grupo 7

Ferroviária x Paranoá

Villa Nova x Palmeiras

Grupo 8

Comercial x Batatais

Rio Claro x Sport

Grupo 9

São Carlos x Botafogo-PB

Rio Branco-ES x Vasco

Grupo 10

Independente x Rio Branco

Botafogo-SP x Fortaleza

Grupo 11

Paulista x Vitória da Conquista

RB Brasil x Joinville

Grupo 12

Atibaia x Atlético-GO

ABC x Vitória

Grupo 13

União Barbarense x São Paulo

Capivarino x Genus

Grupo 14

Desportivo Brasil x Nova Iguaçu

Sampaio Corrêa x Chapecoense

Grupo 15

Primavera x CRB

União Rondonópolis x Atlético-PR

Grupo 16

Ituano x XV de Piracicaba

Guarani x Santa Cruz

*ZH Esportes