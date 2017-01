Corinthians negocia com o meia Fellipe Bastos, ex-jogador do Grêmio 

Mercado

O Corinthians segue sua busca por volantes no mercado. Após a recusa do Sport em vender Rithely, o clube fechou com Paulo Roberto, seu companheiro de meio-campo. O outro alvo é Gabriel, campeão brasileiro com o Palmeiras, mas o atleta interessa ao Genoa, da Itália. Por isso, os paulistas foram atrás de Fellipe Bastos.

Leia mais:

Eduardo Gabardo: "Dupla Gre-Nal precisa de zagueiros"

José Augusto Barros: "A semana se inicia bem"

Veja os 30 confrontos da segunda fase da Copa São Paulo



O volante já atuou por Grêmio, Vasco e Ponte Preta e está no Baniyas, dos Emirados Árabes. De acordo com o diretor de futebol do clube, Flavio Adauto, em entrevista ao Yahoo Esportes, as conversas estão em fase de negociação e não estão próximas de um acerto.

Ainda de acordo com a publicação, o Vasco estaria interessado no retorno do jogador.

*RÁDIO GAÚCHA