Corinthians oficializa contratação de Kazim

Reforço no Timão

O Corinthians anunciou na tarde desta sexta-feira a contratação do atacante Kazim.

O jogador inglês naturalizado turco assinou contrato de duas temporadas e se apresenta com os demais jogadores no dia 11 de janeiro, no CT Dr. Joaquim Grava.

Colin Kazim-Richards tem 30 anos e iniciou sua carreira internacional jogando pelo Bury, Sheffield United, Celtic, Blackburn, Fenerbahçe, Galatasaray, Olympiakos.

No Brasil, Kazim atuou em 2016 pelo Coritiba. Pela seleção turca, disputou 37 jogos pela seleção turca.