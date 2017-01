Corinthians tenta driblar crise interna para contratar Drogba

Mercado

A negociação do Corinthians para contratar a estrela internacional Didier Drogba, de 38 anos, ganhou um forte apoiador nas últimas horas, desde que o interesse foi revelado. Melhor dizendo, ganhou fortes apoiadores. no plural: os torcedores do Timão. Por meio das redes sociais e até mesmo mobilizações de associados no Parque São Jorge, a Fiel mostrou que em boa parte deseja a contratação do experiente atacante. Baseados nesta conclusão, os defensores da contratação têm feito reuniões e tentado convencer as pessoas contrárias de que Drogba é uma boa para o Corinthians.

Nesta sexta-feira houve um encontro importante, mas não decisivo, sobre o tema envolvendo o presidente Roberto de Andrade. Novas reuniões e conversas por telefone estão previstas para as próximas horas.

O nome de Drogba realmente foi oferecido ao Corinthians por empresários, mas a discussão sobre a viabilidade da contratação acentuou rachas internos e políticos da estrutura corintiana. Enquanto o departamento de marketing deseja o marfinense no elenco e corre atrás de estratégias financeiras, o departamento de futebol tem restrições quanto ao estado físico de Drogba e também teme complicações no ambiente interno com a presença de um astro. Isso tudo sem contar a questão política: pessoas próximas ao presidente Roberto de Andrade acham que uma negociação tão arriscada pode manchar ainda mais a gestão se der errado.

O Corinthians tem um representante ativo nas negociações com Drogba, que acenou positivamente às primeiras conversas. Este emissário, aliás, está esperando somente o sinal verde da diretoria para viajar à Inglaterra e exibir a proposta do Timão: um ano de contrato por cerca de R$ 5,5 milhões. Deste valor, boa parte será obtida com receitas de ações de marketing e exploração da imagem de Drogba, que terá aditivos por produtividade.

Drogba está sem clube desde novembro do ano passado, quando deixou o Montreal Impact, do Canadá. O jogador defendeu Le Mans (FRA), Guingamp (FRA), Olympique de Marselha (FRA), Chelsea (ING), Shangai Shenhua (CHN) e Galatasaray (TUR) antes de chegar ao futebol do continente americano. Ele já deu declarações públicas de que gostaria de jogar no futebol brasileiro.

Repercussão no Twitter - A campanha "#VemDrogba" idealizada espontaneamente por torcedores do Timão desde a tarde da última quinta-feira, chegou a mais de 5 milhões de pessoas atingidas segundo um site especializado em análise de alcance de hashtags. Mais de 300 perfis postaram a tag que representa a campanha em quase mil publicações. O assunto foi um dos mais comentados do Brasil nas últimas 24 horas e a repercussão positiva chegou aos ouvidos da direção do Timão.