Coritiba anuncia contratação do atacante Rildo, ex-Corinthians

Mercado

Logo no primeiro dia de 2017, o Coritiba confirmou a contratação do atacante Rildo. O atleta, atuava no Corinthians, tenta reencontrar o bom futebol no clube paranaense. Em suas primeiras palavras como reforço do Coxa, o atacante valorizou a nova chance.



– Quero agradecer a oportunidade de estar vestindo uma grande camisa. Espero dar muitas alegrias. Estou com bastante vontade, e espero corresponder às expectativas. Sei que teremos muitas coisas boas em 2017, espero corresponder às expectativas de todos — afirmou.



Leia mais

Em mensagem de Ano Novo, Kroos "provoca" brasileiros lembrando 7 a 1

No Sport, Diego Souza tem contrato renovado até o final de 2018

Em busca de centroavante, Santos abre tratativas com Luis Fabiano

Para voltar a jogar bem, Rildo aposta na parceria novamente com o técnico Paulo César Carpegiani, que já trabalhou com o atacante em duas ocasiões.



— Tive a oportunidade de trabalhar com ele no Vitória e na Ponte Preta. Ele sabe das minhas características e como me aproveitar da melhor forma — diz Rildo.



Em 2016, no Corinthians, Rildo pouco jogou. No total, foram 139 minutos em campo na temporada com a camisa corintiana, em nove partidas disputadas e apenas dois gols marcados. Além de Rildo, o Coritiba já contratou o zagueiro Werley e os meio campistas Galdezani e Jonas. O próximo reforço deve ser o lateral William Matheus, que está se desligando do Fluminense.



LANCEPRESS!