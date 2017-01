Costa do Marfim tropeça na estreia na Copa Africana de Nações

Começo ruim





A Costa do Marfim, atual campeã, tropeçou na estreia na Copa Africana de Nações-2017, não conseguindo sair do empate sem gol com a seleção de Togo, na primeira rodada da fase de grupos, nesta segunda-feira em Oyem, no Gabão.

Favoritos ao título, os marfinense encontraram dificuldade para criar chances no ataque contra uma equipe de Togo bem postada, apesar de não terem sofrido gol e mostrado muita solidez defensiva.

Na outra partida do grupo C, considerado o "grupo da morte" da Copa Africana de Nações, o Marrocos enfrentará a República Democrática do Congo, ainda nesta segunda-feira.

A Costa do Marfim volta a campo na sexta-feira para enfrentar a República Democrático do Congo. No mesmo dia, Marrocos e Togo medem forças.

