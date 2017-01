Criciúma sai na frente, mas acaba derrotado pelo Fluminense na estreia da Primeira Liga

Quase

As caras já conhecidas da torcida do Criciúma estavam todas em campo na estreia do Tigre diante do Fluminense, na noite desta terça-feira, pela Primeira Liga. Com a mesma base da temporada passada entre os titulares, tirando o atacante Pimentinha e o lateral Maicon Silva, o Tricolor do Sul entrou em campo com vontade e o equilíbrio pontuou a partida, apesar da derrota do time catarinense por 3 a 2, de virada, com gols de Raphael Silva e Hélio Paraíba, no lado catarinense, e de Henrique, Pedro e Marquinho, para o Tricolor do Rio de Janeiro.

Apesar do Criciúma ter começado melhor o jogo em Juiz de fora, foi do Flu a primeira chance de gol, perdida por Marcos Jr. Aliás, as duas equipes brincaram de perder gols durante todo o duelo, mas principalmente no segundo tempo. Até neste quesito o confronto foi equilibrado.

Com a marcação apertada e com bom ritmo, o Tigre chegou ao gol aos 25 minutos, após uma bela cobrança de falta de Alex Maranhão. O meia alçou a bola na medida para o zagueiro Raphael Silva cabecear para o fundo das redes de Diego Cavalieri. O primeiro gol da Primeira Liga.

A vantagem do Tigre durou apenas 11 minutos. Aos 36, o zagueiro Henrique igualou o placar, após cobrança de falta de Sornoza. A bola ainda desviou na cabeça de Renato chaves, antes da conclusão do zagueiro.

Tigre melhor, mas Flu consegue marcar

O segundo tempo foi marcado por uma série de desperdícios de gols dos dois lados. O Flu voltou do intervalo assustando, mas o Criciúma conseguiu se recuperar e chegou a estar melhor na partida, quando o adversário conseguiu chegar ao segundo gol, com Pedro. Aposta do técnico Abel Braga, que havia entrado há pouco no jogo. O atleta bateu no canto alto do goleiro Luiz, sem chances de defesa.

Outra substituição do Fluminense que surtiu efeito imediato, foi a entrada de Marquinho no lugar de Wellington Silva. Nem bem entrou e o meia já marcou. O Tigre estava vivo e, no minuto seguinte chegou ao segundo gol com Hélio Paraíba. Ele também havia acabado de entrar no lugar de Alex Maranhão e recebeu um ótimo cruzamento para marcar de cabeça.

- Nosso time se portou muito bem, teve mais posse de bole. Mas é o primeiro jogo da temporada, então bola pra frente que tem muito campeonato ainda - disse Hélio Paraíba, em entrevista aos SporTV no final do jogo.

O próximo compromisso do Tigre na Primeira Liga será apenas no dia 7 de fevereiro, contra o Brasil de Pelotas, fora de casa. No Catarinense, o Tricolor do Sul entra em campo neste sábado. às 17h, contra o Avaí, em Criciúma.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE (3)

Diego Cavalieri; Renato, Renato Chaves, Henrique, Léo, Douglas, Orejuela, Sornoza, Marcos Jr (Lucas Fernandes), Wellington Silva (Marquinho) e Henrique Dourado (Pedro)

Técnico: Abel Braga

CRICIÚMA (2)

Luiz; Maicon Silva, Raphael Silva, Diego Giaretta e Marlon; Barreto, Douglas Moreira (Caíque Valdívia) e Alex Maranhão (Hélio Paraíba); Pimentinha, Jheimy (Kalil) e Adalgiso Pitbull

Técnico: Deivid

Gols: Raphael Silva, aos 25 minutos do 1º tempo (C); Henrique, aos 36 do 1º tempo (F); Pedro, aos 32 do 2º tempo (F); Hélio Paraíba, aos 42 da 2ª etapa (C)

Cartões amarelos: Diego Giaretta, Pitbull (C); Lucas Fernandes (F)

Arbitragem: Adriano Milczvski, auxiliado por Bruno Boschila e Ivan Carlos Bohn (trio do PR)

Local: Estádio Municipal Radialista Mario Helênio – Juiz de Fora (MG)

Público: 2.650

Renda: R$ 55.895

